Tres hombres abatidos por la Policía en la última semana de febrero

Los fallecimientos se produjeron entre el 23 y el 28 de febrero durante operativos realizados por la Policía Nacional y el DICRIM. ( DIARIO LIBRE )

Menos de 24 horas después del homicidio de un cabo de la Policía Nacional en Los Alcarrizos, cayó abatido Yordan Valdez, de 24 años, elevándose a tres los muertos en presuntos intercambios de disparos ocurridos en distintos puntos del país en la última semana de febrero.

Valdez fue identificado por las autoridades como uno de los principales implicados en el homicidio del alistado Carlos Manuel Canario, ocurrido en la calle Luperón, sector El Chabón. En su contra existía una orden de captura y era activamente buscado junto a otro individuo apodado "Esmailin", quien permanece prófugo.

Conforme al parte oficial, el joven fue ubicado la noche del sábado 28 de febrero, cuando una patrulla preventiva realizaba labores de supervisión en la autopista Duarte en el sector Pantoja, y al percatarse de la presencia de los uniformados realizó varios disparos, lo que generó la reacción de los agentes.

La Vega

El jueves, el cuerpo del orden notificó el abatimiento de Dieuphete Desinor, de 27 años y nacionalidad haitiana, señalado por el homicidio de Ana Antonia Figueroa Báez de Henríquez, de 82 años, perpetrado en su vivienda del sector El Algarrobo, municipio de Moca, provincia Espaillat.

Desinor fue localizado en el sector El Pino, en La Vega, tras un operativo encabezado por la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en coordinación con el Ministerio Público.

Según la versión institucional, falleció durante un enfrentamiento con los oficiales que intentaban apresarlo.

Las pesquisas incluyeron la revisión de cámaras de videovigilancia y el levantamiento de evidencias —entre ellas vestimenta, calzado y una motocicleta— que, de acuerdo con los informes preliminares, lo vinculaban al hecho.

"Sin Luz"

El tercer caso se registró el lunes 23 de febrero en el sector Invivienda, en Santo Domingo Este, donde fue abatido Johan Manuel Familia, alias "Sin Luz", buscado mediante orden de arresto por su presunta implicación en un homicidio, varias tentativas de asesinato y otros delitos ocurridos en el Distrito Nacional.

La Policía explicó que miembros del Dicrim realizaban labores de rastreo cuando avistaron al sospechoso, quien presuntamente disparó contra la patrulla con una pistola calibre .45, lo que motivó la respuesta de los policías, resultando herido y siendo trasladado al Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, donde falleció.

De acuerdo con la institución, el hoy occiso era señalado como presunto responsable de la muerte de Amezón Stiven y/o Alexander Payano, alias "Eminen", además de herir a otras tres personas en un suceso ocurrido el 26 de enero en Villa Francisca. También circulaba en redes sociales un video en el que presuntamente cometía un asalto a mano armada contra una mujer.

En los tres episodios, la Policía precisó que las armas incautadas serán remitidas a la Policía Científica para los análisis balísticos correspondientes y que las investigaciones continúan bajo la coordinación del Ministerio Público.