Accidente de autobús en La Romana deja un muerto y alrededor de 19 heridos

Una persona perdió la vida y alrededor de 19 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito en La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

Una persona perdió la vida y alrededor de 19 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido la noche de este domingo en la comunidad de Cuyamasa, provincia La Romana, el cual involucró un autobús.

Hasta el momento, la víctima mortal y lesionados no han sido identificados. Todos los heridos fueron trasladados al hospital del municipio de Villa Hermosa para recibir atenciones médicas.

Según informó Rafael Vicioso, encargado de la Defensa Civil en La Romana, todavía se espera la llegada del médico legista para proceder con el levantamiento del cadáver. De manera preliminar, se indicó que la persona fallecida es de nacionalidad extranjera, aunque no ha sido identificada.

Las autoridades realizan los levantamientos correspondientes para determinar las circunstancias exactas del accidente, en el que estuvo involucrado un autobús lleno de pasajeros.

9-1-1 brinda asistencia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/accidente-de-transito-2jpg-14173a86.jpeg Un autobús estuvo involucrado en el accidente que dejó a una persona fallecida. (FUENTE EXTERNA)

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 informó que coordinó la asistencia del accidente de tránsito.

Dijo que tras recibir la alerta, activó los protocolos correspondientes, coordinando la movilización de 12 ambulancias, de las cuales nueve corresponden a la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y tres a Comipol; una unidad de la Policía Nacional; tres unidades del Cuerpo de Bomberos de Villa Hermosa; una unidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC); y una unidad de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).

"El Sistema 9-1-1 destaca el compromiso de los equipos de respuesta involucrados en estos eventos y exhorta a la ciudadanía a ceder el paso a los vehículos de emergencia para facilitar una atención eficiente", indicó en una nota de prensa.