Un muerto y dos heridos en un accidente de tránsito en la carretera Hato Mayor

Escena de un accidente en la carretera Hato Mayor. ( FUENTE EXTERNA )

Una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas la tarde de este domingo tras registrarse un accidente de tránsito en la carretera que comunica a Hato Mayor con El Puerto.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el hecho ocurrió cuando una camioneta se volcó en el tramo próximo a La Sierra, sección Don López, en la referida vía.

Hasta el momento, ni la persona fallecida ni los heridos han sido identificados por las autoridades.

Organismos de emergencia en camino

Se informó que unidades de los organismos de emergencia y agentes policiales se encuentran en camino al lugar para realizar el levantamiento correspondiente y asistir a los afectados.