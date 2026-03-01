La Policía mata a principal acusado por la muerte de un cabo de esa institución

La Policía Nacional informó que Yordan Valdez, de 24 años, resultó muerto tras enfrentar a tiros a una patrulla . ( FUENTE EXTERNA. )

La Policía Nacional informó que Yordan Valdez, de 24 años, resultó muerto tras enfrentar a tiros a una patrulla que intentó apresarlo en el sector Pantoja, municipio Santo Domingo Oeste. Valdez era activamente buscado bajo una orden de arresto por su presunta participación en el homicidio del cabo Carlos Manuel Canario, ocurrido la madrugada del pasado 28 de febrero.

De acuerdo con el informe preliminar, el incidente se produjo la noche del sábado cuando una patrulla preventiva avistó a Valdez en la autopista Duarte. Al notar la presencia de los agentes, el sospechoso atacó a la unidad con un arma de fuego, lo que obligó a los uniformados a repeler la agresión. Valdez resultó con múltiples heridas de bala y fue trasladado al Hospital Dr. Vinicio Calventi, donde falleció mientras recibía atenciones médicas.

Incautación de evidencia

En el lugar de los hechos, las autoridades ocuparon una pistola sin marca ni numeración visible, con su cargador y cinco cápsulas, la cual Valdez portaba de manera ilegal. Asimismo, la Policía Científica recolectó un casquillo calibre 9mm como parte de las evidencias.

Antecedentes del crimen

El cabo Carlos Manuel Canario, de 27 años, perdió la vida tras ser impactado por un disparo en la región nasal durante un ataque armado en el sector El Chabón, Los Alcarrizos. El hecho ocurrió frente a un centro de diversión cuando cuatro hombres que se desplazaban en dos motocicletas sorprendieron al alistado y abrieron fuego contra él. En esa escena, se recolectaron 16 casquillos y se recuperó el arma de reglamento del agente para fines de investigación.

Búsqueda del cómplice

Por este caso, las autoridades continúan la búsqueda activa de un segundo implicado identificado como Esmailin, quien permanece prófugo. La institución del orden reiteró su compromiso de esclarecer el hecho y someter a la justicia a todos los responsables involucrados en la muerte del cabo Canario.