Cuatro muertos en tres accidentes ocurridos el domingo

Un ciudadano realiza una llamada telefónica para que las autoridades acudan a brindar auxilio. ( FUENTE EXTERNA )

Al menos cuatro personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en distintos ayer cuando se movilizaban por carreteras del sur y este del país.

Durante el fin de semana hubo mucha movilidad, por el feriado con motivo del 182 aniversario de la Independencia Nacional.

Hato Mayor

Una persona perdió la vida y otras dos resultaron heridas el domingo en la tarde tras registrarse un accidente de tránsito en la carretera que comunica a Hato Mayor con El Puerto.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el hecho ocurrió cuando una camioneta se volcó en el tramo próximo a La Sierra, sección Don López, en la referida vía.

Hasta el momento, ni la persona fallecida ni los heridos han sido identificados por las autoridades.

La Romana

Un muerto y alrededor de 19 heridos se reportaron en un accidente de tránsito ocurrido anoche en la comunidad de Cumayasa, provincia La Romana . Niguno de los involucrados ha sido identificado hasta el momento.

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 informó que envió a la zona 12 ambulancias.

Todos los heridos fueron trasladados al hospital del municipio de Villa Hermosa para recibir atenciones médicas.

Baní

Dos hombres fallecieron ayer durante un accidente de tránsito registrado en el tramo conocido como Ojo de Agua en la circunvalación Baní de la provincia Peravia.

El hecho involucró a una yipeta y un carro, conforme a informes del Cuerpo de Bomberos de esa localidad. La entidad dijo que hay lesionados, pero desconoce la cantidad porque cuándo sus miembros llegaron al lugar, ya lo habían trasladado a centros de salud. Los fallecidos no han sido identificados.



