Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (Cesac), bajo la coordinación del Ministerio Público, arrestaron a un ciudadano francés e incautaron cuatro paquetes de presunta cocaína, en el aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia.

Las unidades operativas, apoyados por unidades caninas, intervinieron al pasajero en el área de salida de la terminal, cuando pretendía abordar un vuelo con destino a la ciudad de París y tras verificar su equipaje, se observaron imágenes sospechosas, a través de una de las máquinas de rayos X.

Por instrucciones del fiscal y en presencia del extranjero, se procedió a realizar una inspección más rigurosa, localizando dentro de una maleta, camuflados entre prendas de vestir, un total de cuatro paquetes presumiblemente cocaína, envueltos en papel lumínico, con un peso preliminar de nueve kilogramos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/whatsapp-image-2026-03-02-at-100129-am-f1b93634.jpeg Unidades caninas de la DNCD realizan chequeo de equipaje en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana durante operativo antidrogas. (FUENTE EXTERNA)

Caso bajo investigación

El francés de 25 años, será sometido a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas, mientras el Ministerio Público y la DNCD, profundizan las investigaciones para determinar si hay otros implicados en la frustrada operación.

"Estamos frente a estructuras de narcotráfico internacional, que reclutan personas (mulas) de distintas nacionalidades, para traficar con sustancias controladas hacia Estados Unidos y Europa" señala el comunicado de prensa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/02/whatsapp-image-2026-03-02-at-100109-am-9bb02cd5.jpeg Ciudadano francés detenido por agentes de la DNCD junto a los cuatro paquetes de presunta cocaína ocupados en su equipaje en el Aeropuerto de Punta Cana. (FUENTE EXTERNA)

Los cuatro paquetes de la sustancia fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.