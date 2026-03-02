Dos fallecidos y 18 heridos por accidente de tránsito en un autobús en La Romana

Autobús involucrado en el accidente ocurrido en la comunidad 10 de Cumayasa, en la provincia La Romana, donde dos personas fallecieron y 18 resultaron heridas. ( FUENTE EXTERNA )

Se elevó a dos el número de fallecidos y a 18 los heridos durante un accidente de tránsito ocurrido en la comunidad 10 de Cumayasa, en la provincia La Romana.

De manera preliminar, se informó que se tratan de dos mujeres de nacionalidad canadiense.

El encargado de la Defensa Civil en La Romana, Rafael Vicioso, explicó que los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud de la provincia, en su mayoría a clínicas privadas.

Precisó que aún se trabaja en el levantamiento e identificación de los afectados, ya que los documentos personales quedaron mezclados tras el impacto.

Curva cerrada

Indicó que el accidente se produjo en una zona considerada peligrosa, debido a la presencia de una curva muy cerrada.

En el hecho estuvo involucrado un autobús lleno de pasajeros.

Tras el accidente, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 activó los protocolos correspondientes, coordinando la movilización de 12 ambulancias, nueve de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) y tres de Conmipol.

Además de una unidad de la Policía Nacional, tres unidades del Cuerpo de Bomberos de Villa Hermosa, una unidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y una unidad de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).