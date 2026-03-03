Colapsa edificio por deslizamiento de tierra en Casa Vieja en Villa Mella

Un edificio de tres niveles se derrumbó producto de un deslizamiento de tierra ocurrido la tarde de este martes en el sector Casa Vieja, en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte.

El hecho sucedió aproximadamente a la 1:00 de la tarde, en la calle Respaldo Santa Lucía. Al lugar acudió personal de la Defensa Civil, miembros de la Policía Municipal y la unidad B1 del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte, comandado por el primer teniente Elías Quiñónez.

De acuerdo con informaciones ofrecidas a Diario Libre por el teniente general del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Norte, Aneuris Rodríguez, el deslizamiento de tierra que causó el colapso del edificio fue producto de una excavación que se realiza para una construcción que se encuentra en el lindero derecho de la propiedad destruida.

La vivienda que colapsó se dividía por una escalera de otra casa de tres niveles que no sufrió daños, según describió el bombero. "La casa cayó a una especie de excavación que se está haciendo del lado derecho", precisó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/03/whatsapp-image-2026-03-03-at-60129-pm-ab7e9159.jpeg Escombros del derrumbe. (FUENTE EXTERNA)

"Ahí está nuestro esfuerzo"

"Ahí está nuestro esfuerzo. Ahí estaba mi taller y ahora yo no puedo trabajar", expresó Florencio Tineo Díaz, propietario de la edificación que se destruyó, quien se encontraba en una iglesia en el momento del desplome.

Tineo manifestó que el ingeniero encargado de la obra que se desarrolla al lado de donde estaba su casa le había informado que, ante cualquier incidente, la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, institución a la que pertenece la obra, se haría responsable.

No obstante esto, Tineo no puede evitar sentirse preocupado porque esa casa era su proyecto de vida y el sustento de su familia. Según informó, en la edificación también estaba la iglesia que pastoreaba y su taller de ebanistería.

Tres días antes del colapso, su familia e inquilinos habían sido desalojados. "Él nos dijo, no, tienen que salir. Él nos dijo no se va a caer su casa, pero donde está el taller tiene que irse", recordó Florencio.

Tineo expresó que está a la espera de que "se compense lo que ha sido dañado".

"Yo no quiero ni más, ni menos, pero entiendo que me deben ayudar porque ahora mismo no tengo trabajo", expresó Tineo.

Construcción de una estancia infantil desde hace más de 10 años

En tanto, el ingeniero de la obra, Juan de la Cruz, indicó que el dueño de la construcción había sido notificado de un posible desplome, por lo que se tomó la medida de desalojar a todos los que residían en el lugar.

Cruz manifestó que el proceso de evacuación es una decisión que acostumbra tomar dentro de su trabajo, para "proteger la vida".

Explicó que la obra que se desarrolla en la zona es una estancia infantil que inició en la etapa preliminar de construcción en 2015, duró paralizada hasta 2018 mientras que el Ministerio de Educación hacía los estudios del terreno del lugar. Sin embargo, por la pandemia volvió a parar, retomando las labores en 2023.

El ingeniero precisó que los trabajos se encuentran en la etapa de desarrollo del lindero del proyecto para proteger que todo el entorno tenga la debida seguridad, tanto para la infraestructura como para la vida de las personas.

Con relación al desalojo, indicó que las personas desalojadas fueron alquiladas en un sitio seguro por tres meses y, en el caso de quienes perdieron su hogar en el derrumbe, la Dirección de Infraestructura Escolar, institución dueña del proyecto, tomará la medida de lugar.