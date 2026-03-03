Un hombre le quita la vida a otro tras discusión en La Altagracia

Identifican como Ricardo Magallón Alcalá, de nacionalidad mexicana, el hombre que falleció a causa de heridas de arma blanca en La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre le quitó la vida a otro en el sector Alto de Friusa, en Bávaro, provincia La Altagracia, y fue apresado en menos de 24 horas por agentes de la Policía Nacional.

La víctima fue identificada como Ricardo Magallón Alcalá, de nacionalidad mexicana, quien falleció a causa de heridas de arma blanca, presuntamente ocasionadas por Francisco Javier Vázquez Mora, de 42 años, también mexicano.

De acuerdo con el informe preliminar, el levantamiento del cadáver fue realizado por la médico legista actuante, quien certificó como causa de muerte shock hemorrágico producto de las heridas recibidas.

La institución del orden indicó que, tras ser reportado el caso, agentes de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) con asiento en Friusa-Bávaro activaron de inmediato un protocolo integral en coordinación con la Policía Científica y la Policía Cibernética (Dicat).

A disposición del MP

Las labores incluyeron la preservación de la escena, recolección de evidencias, levantamiento necrodactilar y análisis de cámaras de videovigilancia mediante levantamiento 360°.

Como parte del proceso investigativo, fue identificado el vehículo presuntamente utilizado en el hecho, un Kia K5 color negro, lo que permitió activar su localización y posterior interceptación.

El arresto se produjo en horas de la tarde, cuando el presunto responsable fue interceptado mientras se desplazaba por la avenida Estados Unidos, en el sector Bávaro, tras una labor de seguimiento e inteligencia.

Según el reporte policial, durante el proceso investigativo el detenido habría admitido su participación en el hecho, manifestando que sostuvo un altercado con la víctima que culminó en una agresión que le provocó las heridas mortales.

El imputado será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.