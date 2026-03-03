Florencio Tineo Díaz, propietario de la edificación de tres niveles que se derrumbó la tarde de este martes en la calle respaldo Santa Lucía, sector Casa Vieja en Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte, manifestó que tenía 34 años invertidos en esa edificación, que no solamente era un techo para su familia sino el sustento de la misma.

"Yo llegué aquí en el 92, comencé a construir en esta parte, todo lo que yo conseguía era para eso. Si tú cuentas del 92 hasta esto, das de cuenta los millones que yo tenía ahí", expresó sin perder de vista el lugar donde antes estaba edificado su hogar.

El deslizamiento de tierra que causó el colapso de la propiedad de Tineo Díaz fue producto de una excavación que se realiza para la construcción de una estancia infantil, que inició en 2015. Se encuentra en el lindero derecho de la propiedad destruida. La obra la realiza la Dirección de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación.

"Yo estaba aquí hoy, en ese momento cualquiera no quiere estar parado ahí", narró Tineo Díaz, quien se encontraba en la iglesia que pastorea, cuando ocurrió el hecho.

Tres días antes de que la estructura se derrumbara habían sido desalojados, así como los inquilinos de la edificación y su taller de ebanistería. Le habían suministrado el pago de un mes de renta.

Repercusiones para el propietario

Tineo Díaz mencionó que otras viviendas anteriormente se habían colapsado y se les había notificado del posible desplome.

El dueño del inmueble dice que espera ser compensado por los daños causados, también entiende que debe ser ayudado, ya que ahí estaba su taller y ahora se encuentra sin trabajo.