Un hombre muerto y cuatro heridos es el saldo de dos accidentes de tránsito este miércoles en la carretera Sánchez por el Distrito Municipal de Yaguate.

El hombre, de unos 70 años, fue impactado por un vehículo que se desplazaba desde el sur. Su cuerpo presenta golpes en diferentes partes del cuerpo.

Vecinos del lugar dijeron desconocer al hombre, que por la vestimenta aparenta ser un indigente. Una patrulla de la Policía protegió el cadáver con la colocación de un camión.

Moradores del lugar explicaron que solo escucharon el golpe y al salir vieron al hombre tirado en el pavimento. El vehículo que lo atropelló emprendió la huida.

La policía esperaba al médico legista para levantar el cuerpo del hombre, que no fue identificado por las autoridades en el momento de que un equipo de Diario Libre pasaba por el lugar.

Otro accidente en la misma vía

A menos de un kilómetro de ese lugar, y en uno de los cruces más peligrosos de la vía, se produjo otro accidente entre una camioneta Tundra blanca, placa L 452666 y una yipeta Rav4 azul placa PP823952.

En este caso no hubo fallecidos, sino cuatro personas heridas. Unidades del 9-1-1 trasladaron a los afectados a centros de salud.

De acuerdo con pobladores los accidentes en ese lugar son frecuentes por la alta velocidad que transitan los vehículos y la falta de retornos seguros.