Frustran envío de cocaína hacia Australia camuflada en fundas de café

La caja fue enviada por una mujer con dirección en el sector Invi Nuevo, en la avenida Venezuela

    Frustran envío de cocaína hacia Australia camuflada en fundas de café
    Fundas de café intervenidas por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en cuyo interior fue hallada presunta cocaína destinada a Australia. (FUENTE EXTERNA)

    Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público frustraron el envío a Australia de seis fundas que aparentaban ser café, pero que estaban contaminadas con presunta cocaína.

    De acuerdo con un comunicado de la DNCD, el paquete fue intervenido en los depósitos de una compañía de envíos internacionales ubicada en el Distrito Nacional, y tras una alerta positiva de una unidad canina las autoridades procedieron a realizar una inspección más rigurosa.

    Según el manifiesto, la caja fue enviada por una mujer con dirección en el sector Invi Nuevo, en la avenida Venezuela, municipio Santo Domingo Este, y sería recibida por un hombre con domicilio en Wyndham Vale, Australia.

    Infografía
    Fundas de café intervenidas por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en cuyo interior fue hallada presunta cocaína destinada a Australia. (FUENTE EXTERNA)
    Polvo negro

    • Por instrucciones del fiscal, los agentes abrieron las fundas del supuesto café, encontrando en su interior un polvo negro que, tras ser sometido a pruebas de campo, resultó positivo a sustancias controladas.

    Tanto el Ministerio Público como la DNCD han reforzado los controles de seguridad y vigilancia en aeropuertos, puertos, fronteras y otros puntos del país, logrando frustrar el envío de drogas hacia Estados Unidos, Europa y otros destinos bajo distintas modalidades.

