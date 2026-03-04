Se entrega hombre acusado de prender en fuego a su hermano tras discusión en Santiago

Marc Anthony Ramos se entregó a las autoridades en Montecristi tras el trágico incidente. ( FUENTE EXTERNA )

Se entregó ante las autoridades del Ministerio Público en Montecristi el hombre acusado de provocar la muerte de su hermano, a quien presuntamente roció con gasolina y prendió fuego durante una discusión ocurrida en un sector de la zona sur de Santiago.

Se trata de Marc Anthony Ramos, de 30 años, quien es señalado como el presunto responsable de causarle la muerte a Juan Pichardo Zapata, de 37 años.

El sospechoso se presentó ayer, martes 3 de marzo, en la fiscalía de la referida provincia fronteriza acompañado de su abogada, Yomaris Veras.

El hecho que le atribuyen ocurrió el domingo 22 de febrero en el sector Arroyo Hondo Abajo, en la zona sur de Santiago.

El hecho se registró cuando, de acuerdo con informaciones ofrecidas por familiares, el hoy occiso sostuvo una disputa con su hermano.

Según versiones, ambos hermanos sostuvieron una acalorada discusión. En medio del altercado, Ramos habría lanzado gasolina a la víctima y encendido un fósforo, provocándole quemaduras de gravedad.

Familiares habían informado que, en un intento desesperado por apagar las llamas, el hombre corrió hacia una cañada cercana para evitar mayores lesiones.

La víctima fue trasladada inicialmente al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Posteriormente, fue referido al Hospital Luis Eduardo Aybar, en Santo Domingo, donde falleció el pasado fin de semana mientras recibía atenciones especializadas.

Pichardo Zapata presentaba quemaduras de segundo grado, tanto superficiales como profundas, además de insuficiencia respiratoria por inhalación y lesión pulmonar, manteniéndose con pronóstico reservado hasta su deceso.

Proceso judicial

Marc Anthony Ramos será trasladado a Santiago en las próximas horas, donde será puesto a disposición de la justicia para el conocimiento de medidas de coerción por el hecho que se le imputa.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.