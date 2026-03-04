×
feminicidio en Moca
Un hombre mata a su pareja y luego se suicida en Moca

La víctima fue identificada como Carolina Camacho

Un hombre mata a su pareja y luego se suicida en Moca
Ramón Cepeda y Carolina Machado. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Un hombre mató de un disparo a su pareja sentimental la noche de este miércoles y posteriormente se suicidó, en un hecho ocurrido en el sector Guauci, en el municipio de Moca, provincia Espaillat.

  • La víctima fue identificada como Carolina Camacho.

Mientras que el homicida–suicida es Ramón Cepeda, quien tras cometer el asesinato se propinó un disparo.

El suceso ha causado gran conmoción entre los residentes del sector Guauci, donde familiares y vecinos lamentaron lo ocurrido.

Agentes de la Policía Nacional y miembros del Ministerio Público se presentaron en el lugar para realizar el levantamiento de los cuerpos.

Los cuerpos serán enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines de lugar.

