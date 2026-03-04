Michael Ramón de la Cruz se trasladó desde La Romana hasta la capital para hacer un llamado desesperado al presidente de la República y al jefe de la Policía Nacional.

Su hermano, Gabriel Armando de la Cruz, de 26 años, se encuentra postrado en una cama desde hace tres meses debido a un incidente con agentes policiales que ha dejado a su familia en la ruina económica.

Según las declaraciones de Michael, Gabriel es un joven trabajador y maestro constructor que, el día del suceso, regresaba de su labor con su bulto de herramientas.

El hermano denuncia que agentes de la Policía, conduciendo en vía contraria, chocaron a Gabriel y, tras caer al suelo, le propinaron un disparo en la médula espinal.

Michael asegura que existen videos donde se aprecia que no hubo ningún tipo de confrontación previa por parte de su hermano.

El impacto del disparo provocó una paraplejía que limita el movimiento de Gabriel únicamente a su cabeza y brazos, haciéndolo totalmente dependiente de su familia para tareas básicas como alimentarse, bañarse y moverse.

Actualmente, su situación se ha agravado por la aparición de tres úlceras y una bacteria avanzada.

Los costos médicos son inasumibles para la familia:

* Un paquete de tres gasas especiales cuesta 14,000 pesos, y deben usarse cada tres días.

* Deben pagar 3,000 pesos cada tres días a una enfermera para realizar las curas, ya que la familia no posee el conocimiento técnico para tratar las heridas.

* Se suman gastos constantes en antibióticos y medicamentos de alto costo.

Un llamado a las autoridades

Ramón lamenta que, hasta el momento, no han recibido apoyo de ninguna entidad gubernamental, mencionando únicamente la mano amiga del diputado Carlos de Pérez. "Ya nosotros como familia hemos agotado todos los recursos... nos levantamos día tras día a echar el pleito para que por lo menos no le falte el alimento", expresó conmovido.

La familia solicita la intervención inmediata del Gobierno central y la Policía Nacional para cubrir los gastos médicos y que se haga justicia por la acción de los agentes involucrados.