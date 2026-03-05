Una dominicana arrestada por participar en explotación sexual de sus hijas en red internacional

La mujer fue detenida en el marco de la Operación Eclipse, que rescató 65 menores y arrestó a 60 sospechosos en nueve países.

Una operación internacional contra la explotación sexual infantil dejó al descubierto en República Dominicana un caso particularmente grave: la detención de una madre acusada de participar en los abusos sexuales cometidos contra sus propias hijas.

El arresto ocurrió en el marco de la Operación Eclipse, un operativo coordinado por la Interpol que permitió rescatar a 65 menores y detener a 60 sospechosos en nueve países de América Latina y el Caribe.

La investigación se desarrolló durante 11 meses y concluyó en enero de este año con la participación de autoridades de Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.

Caso en República Dominicana

Según informó Interpol a través de datos divulgados por la agencia Agencia EFE, en territorio dominicano fueron arrestadas dos personas vinculadas con el abuso sexual de dos menores de 10 y 13 años.

Entre los detenidos figura la madre de las niñas, señalada por las autoridades como una de las personas que facilitaba y participaba en los abusos sexuales cometidos contra sus hijas.

El segundo arrestado es un hombre identificado como un delincuente sexual que residía con las menores, quien también está acusado de cometer los abusos.

Las autoridades incautaron durante el operativo material relacionado con explotación sexual infantil, evidencia que permitió abrir nuevas líneas de investigación y avanzar en la identificación de posibles víctimas adicionales.

Red internacional de explotación

La Operación Eclipse se centró en desmantelar redes dedicadas a la producción y distribución de material de explotación sexual infantil, así como en localizar a los menores afectados.

De acuerdo con Interpol, la mayoría de las víctimas rescatadas tenían entre cinco y 13 años, y aproximadamente el 80 % eran niñas.

Las investigaciones revelaron que los agresores no siempre eran desconocidos para las víctimas. En muchos casos se trataba de familiares, vecinos, amigos o personas cercanas al entorno de los menores, además de delincuentes que utilizaban internet para contactar a las víctimas o que viajaban entre países para cometer los delitos.

Cooperación entre países

El operativo también incluyó cooperación entre autoridades dominicanas y panameñas.

Ese intercambio de información permitió localizar en República Dominicana a dos sospechosos buscados por Panamá por delitos sexuales. Tras su identificación, se inició el proceso de extradición para que enfrenten cargos ante la justicia de ese país.

Interpol señaló que la coordinación entre los organismos de seguridad de los países participantes fue determinante para identificar a los responsables, rastrear el material ilícito y ubicar a las víctimas.

Víctimas rescatadas

Los menores rescatados durante la operación recibieron protección y asistencia de las autoridades de los países involucrados.

Uno de los casos destacados ocurrió en Panamá, donde los investigadores lograron identificar a una víctima que había permanecido sin identificar durante más de diez años en la base de datos de Interpol.

En Costa Rica, los agentes localizaron a una menor cuyo agresor se había hecho pasar por una celebridad en internet para ganarse su confianza. Posteriormente utilizó amenazas contra su familia para mantener el control sobre la víctima.