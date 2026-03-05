×
Accidente múltiple deja un herido en la carretera Sánchez–Samaná

Las causas del accidente en la carretera Sánchez-Samaná aún no han sido establecidas por las autoridades

Accidente múltiple deja un herido en la carretera Sánchez–Samaná
Hasta el momento, las causas que dieron origen al accidente no han sido establecidas.

Un accidente de tránsito múltiple dejó una persona herida la tarde de este jueves en el kilómetro nueve de la carretera Sánchez–Samaná, en la sección Las Pascualas, del distrito municipal Arroyo Barril.

La persona lesionada, quien no ha sido identificada, presenta una fractura en una pierna.

El herido fue asistido en el lugar por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, que posteriormente lo trasladó a un centro de salud para recibir atenciones médicas.

Detalles del accidente

  • En el hecho se vieron involucrados un camión y dos vehículos livianos.

Hasta el momento, las causas que dieron origen al accidente no han sido establecidas.

