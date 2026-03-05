Cinco heridos durante choque de dos camiones y un motor en la circunvalación Santo Domingo
Al lugar acudieron tres ambulancias de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias
Un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este jueves en la avenida Circunvalación de Santo Domingo dejó cinco personas heridas, las cuales fueron trasladas a centros de salud para recibir atenciones.
El choque involucró una motocicleta y dos camiones, indicó el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
El accidente ocurrió en los alrededores del batey El Naranjo, en el municipio Santo Domingo Este.
Acciones de las autoridades y asistencia médica
Al lugar acudieron tres ambulancias de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH) para brindar asistencia y trasladar a los lesionados.
También, acudieron unidades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), la Policía Nacional y la Comisión Militar y Policial (Comipol).
Uno de los camiones iba cargado de maíz, el cual se desparramó en la vía. Algunas personas cargaron con parte del producto, conforme se puede observar en videos compartidos en redes sociales.