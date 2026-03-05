Recuperan en la presa de Tavera el cadáver de un hombre que fue reportado desaparecido

La Defensa Civil confirma la recuperación del cadáver de Richard Peralta Félix en la presa Tavera. ( FUENTE EXTERNA )

El cuerpo sin vida de un hombre que había sido reportado como desaparecido fue recuperado en las aguas de la presa de Tavera, tras varios días de labores de búsqueda por parte de organismos de rescate.

Se trata de Richard Peralta Félix, cuya desaparición había sido reportada el pasado martes 3 de marzo.

De acuerdo con lo informado por la Defensa Civil, el cadáver fue localizado pasadas las 3:30 de la tarde de ayer miércoles, luego de intensas labores de rastreo realizadas por brigadas de rescate, buzos voluntarios de la institución y colaboradores que se integraron al operativo.

Coordinación de rescate

Al embalse se presentaron representantes del Ministerio Público y agentes de la Policía Nacional.

Las labores de búsqueda y recuperación fueron coordinadas entre las direcciones de la Defensa Civil de Santiago, La Vega y Sabana Iglesia, quienes participaron en el operativo desarrollado en la referida presa.

Investigan las circunstancias

Aún no se han establecido las circunstancias en que desapareció Richard Peralta Félix.

Otro caso en 2019

En 2019 fue encontrado muerto en la presa de Tavera un hombre que tenía dos días desaparecido. Antonio Jiménez, de 34 años de edad, residía en el sector El Ejido, de Santiago.

El occiso trabajaba para una reconocida empresa que se dedica a vender comida rápida.

De acuerdo a sus familiares, Jiménez había salido de su casa, pero no regresó.

Presa de Tavera

La Presa de Tavera es un importante complejo hidroeléctrico y de embalse en la República Dominicana, situado en la provincia de Santiago

La presa de Tavera está ubicada en el municipio Jánico. Fue construida en el año 1973 y junto a los embalses de Bao y López Angostura forma parte del complejo de presas del río Yaque del Norte, regulando sus aguas y la del afluente Bao.