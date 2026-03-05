La madre de Brianna Genao, la niña de tres años que permanece desaparecida desde el 31 de diciembre del 2025 en la comunidad Barrero del municipio Imbert, provincia Puerto Plata, expresó que no pierde la esperanza de que su hija regrese con vida. "No me cansaré de pedir por mi niña, por favor, Dios, permite que me la regresen sana y salva", escribió Yéssica González en su cuenta de Instagram. Desde que se reportó la desaparición de la menor, González se ha mantenido utilizando sus redes sociales para expresar su angustia y pedir que continúen buscando a su hija. Conflicto en la investigación Durante el inicio de la investigación sobre el caso, surgió la versión de que dos tíos abuelos maternos de la niña habrían confesado haberla asesinado y enterrado el cuerpo en las proximidades del lugar donde se encontraba pasando las vacaciones de diciembre de 2025 junto a su abuela. Sin embargo, comunitarios salieron en defensa de los dos hombres, al asegurar que no creen en esa versión y alegar que ambos habrían sido presuntamente torturados para obligarlos a asumir la responsabilidad del hecho. Hasta el momento, el cuerpo de la menor no ha sido localizado y las personas señaladas como presuntas responsables tampoco han sido sometidas a la justicia. Silencio de las autoridades Las autoridades, por su parte, han mantenido silencio sobre el avance del proceso investigativo. Brianna Genao fue vista por última vez el 31 de diciembre de 2025 mientras jugaba en el patio de una casa. Recientemente, el obispo de la Diócesis de Higüey, monseñor Jesús Castro Marte, advirtió sobre la necesidad de dar una respuesta urgente ante los casos de desapariciones de niños y niñas en la República Dominicana, ante los recientes casos que ha sacudido al país. Señaló que en los últimos tiempos ha crecido la percepción de una práctica nada halagüeña que es el rapto de niños y niñas, situación que —según indicó— ha provocado múltiples especulaciones. Esta percepción hace que los espacios tradicionalmente considerados seguros se conviertan en escenarios de terror, afectando la convivencia armónica de los ciudadanos, manifestó Castro Marte en X.