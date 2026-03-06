Maestra es detenida tras quedar captada maltratando a una niña en preescolar de Santo Domingo Este

Las autoridades detuvieron este viernes a una maestra, luego de que se difundiera en redes sociales un audiovisual en el que se le observa maltratando a una niña de dos años dentro del Centro Pre-Escolar Mi Segundo Hogar, ubicado en el sector Alma Rosa, en el municipio Santo Domingo Este.

Tras conocerse el caso, representantes del Ministerio Público y del Ministerio de Educación acudieron al centro educativo para realizar el levantamiento correspondiente y evaluaciones en el lugar.

El audiovisual que se viralizó muestra a la maestra agrediendo a la niña dentro del plantel, ubicado en la calle Costa Rica No. 103, donde se observa a la mujer lanzar a la menor al piso y colocarse encima de ella para obligarla a comerse algo.

En el video, grabado por un ciudadano desde el cuarto piso de un edificio ubicado detrás del centro, también se aprecia cómo la mujer obliga a la niña a ingerir su propio vómito mientras le realiza amenazas. Las imágenes han generado indignación entre usuarios en redes sociales.

Representante legal

De su lado, el abogado Emilio López, quien representa al centro educativo, pidió prudencia en el manejo del caso por tratarse de una menor.

Indicó que la joven reconoció lo ocurrido y admitió que actuó de manera inadecuada. "La joven reconoció el hecho, reconoció la falta que cometió... ella reconoció que se manejó de manera inadecuada", afirmó.

No obstante, señaló que algunos aspectos del caso habrían sido interpretados fuera de contexto en redes sociales. "Respecto a lo que ustedes están viendo en el video, es la realidad. Sacaron de contexto que ella no quería dar la cara o que no se iba a presentar frente a las autoridades", sostuvo.

El abogado también señaló que la joven se encuentra emocionalmente afectada por la situación. "Está destruida emocionalmente, muy triste, muy avergonzada", dijo.

Aseguró que cualquier persona que tenga responsabilidad en lo ocurrido deberá asumir las consecuencias.

Directivos del centro

La propietaria y directora del centro, Sindy Vargas, lamentó lo ocurrido y calificó el incidente como una "situación penosa", al señalar que la menor se encontraba en una condición de vulnerabilidad.

Asimismo, expresó que se quedó sin palabras ante la situación, debido a la confianza que los padres depositan en el centro para el cuidado de sus hijos.

Indicó que, aunque no fue responsable directa del hecho, decidió presentarse públicamente para "dar la cara" por la maestra involucrada y por la institución.

Según sostuvo Vargas, los padres pueden dar testimonio del trato y el cariño que reciben los niños en el centro, y manifestó su esperanza de que puedan continuar brindando sus servicios. No obstante, enfatizó que en este momento lo más importante es el bienestar de la menor y de su familia.

También lamentó que la integridad y la dignidad de la niña hayan sido expuestas en una transmisión en vivo en redes sociales. Señaló que había solicitado que, en caso de difundirse el video, al menos se difuminara la imagen de la menor o se retirara la publicación, y afirmó que estaba dispuesta a colaborar con la entrega de los datos de la joven involucrada.

Vargas expresó su preocupación por el impacto que la difusión del material podría tener en la niña, señalando que ese es su "mayor dolor" en medio de la situación.

De su lado, Ulises Rutinel, esposo de Vargas y parte de la directiva del centro, dijo sentirse sorprendido por lo ocurrido y aseguró que tomarán acciones legales tanto contra la maestra, quien tenía seis meses laborando en el plantel, como contra las personas que difundieron el audiovisual, al alegar que intentaron extorsionar al centro para retirar el material de las redes.

"Quien nos hace llegar el vídeo, Génesis Marte, nos pide dinero, tiene una página en internet, nosotros tenemos la prueba, vamos a accionar legalmente", expresó.

Rutinel explicó que el centro cuenta con diversas cámaras de seguridad, pero que la agresión a la menor ocurrió en un "punto ciego" del plantel escolar.