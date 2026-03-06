Un audiovisual que circula en redes sociales muestra a una maestra agrediendo a una niña de dos años dentro de un centro educativo en el municipio Santo Domingo Este.

Las imágenes habrían sido captadas en el Centro Pre-Escolar Mi Segundo Hogar, ubicado en la calle Costa Rica No. 103, en el sector Alma Rosa, donde se observa a la mujer lanzar a la menor al piso y colocarse encima de ella.

En el video, que ha generado indignación entre usuarios en redes sociales, también se aprecia cómo la mujer obliga a la niña a ingerir su propio vómito del suelo mientras le realiza amenazas.

Centro educativo

De su lado, la propietaria del centro educativo, Sindy Vargas , calificó el hecho como una "situación penosa", al señalar que la menor se encontraba en una condición de vulnerabilidad. Asimismo, manifestó que se quedó sin palabras ante lo ocurrido, debido a la confianza que los padres depositan en el centro para el cuidado de sus hijos.

Vargas indicó además que, aunque no fue responsable directa del hecho, decidió presentarse públicamente para "dar la cara" por la maestra involucrada y por el centro educativo.

Según expresó, los padres pueden dar testimonio del trato y el cariño que reciben los niños en el centro, y dijo esperar que puedan continuar ofreciendo sus servicios. No obstante, subrayó que en este momento lo más importante es el bienestar de la menor y de su familia.

También lamentó que la integridad y la dignidad de la niña hayan sido expuestas en una transmisión en vivo en redes sociales. Afirmó que había solicitado que, en caso de difundirse el video, al menos se difuminara la imagen de la menor o se retirara la publicación, e incluso aseguró que estaba dispuesta a colaborar con la entrega de los datos de la maestra involucrada.

Finalmente, expresó que le preocupa que la niña pueda quedar marcada por la difusión del material en internet, lo que describió como su "mayor dolor" en medio de la situación.

En vista de la situación, la mañana de este viernes se presentaron agentes de la Policía Nacional y del Ministerio de Educación al centro para la detención de la agresora .