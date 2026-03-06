Fallece el padre de la procuradora Yeni Berenice Reynoso

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Falleció ayer jueves el profesor Ramón Darío Reynoso González, padre de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, según informaron familiares y autoridades del Ministerio Público.

Reynoso González, de 71 años de edad, murió en un centro de salud de la ciudad de Santiago de los Caballeros. Era oriundo de la comunidad Las Eneas, en el municipio de Luperón, provincia Puerto Plata, donde era ampliamente conocido entre familiares, amigos y comunitarios.

De acuerdo con informaciones ofrecidas por la Procuraduría General de la República, el educador residía en la comunidad El Higo, también en el municipio de Luperón.

Honras fúnebres

Las honras fúnebres se llevarán a cabo este viernes 6 de marzo de 2026, entre las 10:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, en el Cementerio Fuente de Luz, ubicado en la Circunvalación Norte de Santiago.

A las 2:00 de la tarde se celebrará una misa de cuerpo presente en el mismo camposanto, donde familiares, amigos y allegados podrán despedir al profesor.

La procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, agradeció en nombre propio y de su familia las expresiones de solidaridad y apoyo recibidas por parte de amigos, conocidos y ciudadanos que se han unido al duelo por el fallecimiento de su padre.