VIDEO | Encuentran a una mujer sin vida dentro de caja de cartón en San Cristóbal

Las autoridades informan que el cuerpo presenta signos de asfixia mecánica, lo que ha llevado a una investigación exhaustiva

    El cadáver de una mujer de 45 años fue encontrado dentro de una caja de cartón, en un hecho ocurrido en el callejón Dos del sector Jeringa, en la provincia San Cristóbal.

    La víctima fue identificada como Carmen Victoria Montero Alcántara, quien al momento del levantamiento del cuerpo no portaba documento de identidad.

    De acuerdo con el informe preliminar, las autoridades fueron alertadas alrededor de las 8:35 de la mañana por un agente policial que realizaba labores de patrullaje preventivo en la zona, quien reportó la presencia de una mujer sin signos vitales en el referido lugar.

    Tras la notificación, unidades de investigación criminal y personal técnico se trasladaron a la escena, procediendo a asegurar el área y a realizar las diligencias correspondientes.

    Acciones de la autoridad y avances en la investigación

    Conforme al acta de levantamiento del cadáver, el cuerpo presenta signos compatibles con asfixia mecánica por estrangulamiento, por lo que el caso es investigado bajo el protocolo correspondiente para muertes violentas.

    La Policía Nacional informó que equipos especializados de la Dirección de Investigaciones Criminales continúan realizando entrevistas, levantamientos de evidencias con el objetivo de identificar, ubicar y apresar al o los responsables de este hecho.

    La institución reiteró que ofrecerá mayores detalles conforme avancen las investigaciones y se obtengan resultados concluyentes del proceso pericial y judicial.

