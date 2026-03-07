Apresan en Colombia a dominicano buscado por homicidio en Espaillat

La Policía Nacional informó este sábado la captura en Colombia de un fugitivo dominicano buscado por su presunta implicación en un homicidio ocurrido en la provincia Espaillat y por su vinculación a una estructura criminal dedicada a múltiples actividades delictivas.

La institución explicó que la detención de Ángel Pascual García Vásquez, alias "Ángel Capucha", fue realizada a través de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Santo Domingo, en coordinación con autoridades de Colombia.

García Vásquez, de 39 años, era requerido mediante la Notificación Roja de Búsqueda y Captura Internacional, sustentada en una orden judicial de arresto, por su presunta responsabilidad en el homicidio de Juan Francisco Villar, alias Francis, detalla un comunicado.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho que se le imputa ocurrió el 18 de marzo de 2023 en el sector Los López, en la provincia Espaillat, presuntamente motivado por una deuda monetaria vinculada a actividades de narcotráfico.

Estructura criminal

Las investigaciones señalan que García Vásquez es identificado como presunto líder de una estructura criminal con operaciones en las provincias Espaillat, La Vega, Santiago, Nagua, Puerto Plata y Mao, en Valverde.

Según las autoridades, dicha estructura se dedicaba a la comisión de delitos como homicidio, narcomenudeo, lavado de activos, cobro compulsivo y sicariato.

La Policía indicó que la captura fue posible gracias al intercambio de información entre la OCN Interpol Colombia y la OCN-Interpol Santo Domingo, como parte de las acciones adoptadas por Interpol en apoyo al proyecto PACCTO 2.0.

La detención del reclamado fue puesta en conocimiento de las autoridades judiciales correspondientes a través de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional y Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, con el objetivo de tramitar la solicitud formal de extradición.

