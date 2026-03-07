Arrestan a hombre acusado de transportar 13 paquetes de cocaína en La Altagracia

Imagen de los 13 paquetes de presunta cocaína ocupados por agentes de la DNCD durante un operativo realizado en Punta Cana, provincia La Altagracia. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con miembros del Ministerio Público, incautaron 13 paquetes de una sustancia presumiblemente cocaína, durante un operativo de vigilancia e interdicción realizado en la provincia La Altagracia.

De acuerdo con una nota de prensa de la DNCD, las unidades operativas montaron un dispositivo de seguimiento en la avenida Ted Kheel, en Punta Cana, con el objetivo de interceptar a un hombre que, según informes de inteligencia, se movilizaba en un vehículo y presuntamente pretendía realizar una transacción de sustancias narcóticas.

De acuerdo con el informe preliminar, el individuo, al percatarse de la presencia de los agentes, aceleró la marcha, se desmontó de la yipeta marca Mazda, modelo CX-5, e intentó escapar a pie por unos matorrales. Sin embargo, fue alcanzado y detenido por las autoridades.

Por instrucciones del fiscal actuante, las autoridades procedieron a inspeccionar el vehículo, donde encontraron en el baúl una maleta que contenía 13 paquetes de la sustancia, envueltos en fundas plásticas y con varios logotipos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/07/algo-fallo-1-310bc680.jpg

Según reportes de inteligencia, el detenido estaría vinculado a una red de narcotráfico dedicada al reclutamiento de personas, conocidas como "mulas", para enviar drogas hacia Estados Unidos, Europa y Canadá a través de los aeropuertos del país.

Más

El Ministerio Público y la DNCD informaron que continúan profundizando las investigaciones sobre esta frustrada operación de narcotráfico, mientras activan la localización de otros posibles integrantes de la red.

y la informaron que continúan profundizando las investigaciones sobre esta frustrada operación de narcotráfico, mientras activan la localización de otros posibles integrantes de la red. El detenido, un dominicano de 46 años, será sometido a la justicia en las próximas horas. En tanto, los paquetes ocupados fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.