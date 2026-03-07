Cae abatido presunto delincuente tras enfrentar patrulla policial en Herrera

El hecho ocurrió cuando una patrulla de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) realizaba labores de patrullaje ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este sábado que un hombre cayó abatido tras, presuntamente, enfrentar a tiros a una patrulla policial en un hecho ocurrido en el sector Las Palmas de Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.

El reporte policial indica que el fallecido es Ricardito Jesús Reynoso, alias "Quirino", de 39 años.

El acusado era buscado mediante una orden de arresto por su presunta violación al artículo 379 del Código Penal Dominicano, en perjuicio de una ciudadana, cuya identidad se reserva, a quien habría despojado de sus pertenencias mediante un atraco.

¿Cómo ocurrió el enfrentamiento?

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, el hecho ocurrió cuando una patrulla de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) realizaba labores de patrullaje en la calle 4 del sector Guajimía, en Buenos Aires de Herrera, donde avistaron a "Quirino". Agrega que, al este notar la presencia policial, abrió fuego contra los agentes.

Ante la agresión, "los agentes se vieron obligados a repeler el ataque, resultando Reynoso con heridas de arma de fuego. Fue trasladado de inmediato al Hospital Doctor Marcelino Vélez Santana, donde falleció mientras recibía atenciones médicas".

Según el informe policial, al occiso se le ocupó una pistola marca Taurus, calibre 9 mm, con dos cápsulas y un cargador con capacidad para 30 cápsulas, la cual portaba sin ningún tipo de documentación.

El caso se encuentra bajo investigación para los fines legales correspondientes.