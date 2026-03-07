Regidor de Nigua habría abusado de su nieta durante cuatro años, denuncia madre de la menor

La madre de la menor de 11 años, quien presuntamente habría sido violada sexualmente por su abuelo, aseguró que su hija habría sufrido los abusos que tenía 7 años, en un caso, que continúa bajo investigación en San Gregorio de Nigua, provincia San Cristóbal.

De acuerdo con la madre, la niña fue sometida a evaluaciones médicas especializadas, cuyos resultados preliminares indican que habría sido contagiada con clamidia, una enfermedad de transmisión sexual. La mujer manifestó su preocupación por la protección de su hija y de otras posibles víctimas, y pidió que el caso no quede impune.

"Espero que las autoridades hagan justicia, no solo por ella, sino para proteger a otras niñas que podrían estar en riesgo...un hombre así, con tanto poder, que esté violando a su propia nieta desde los 7 años, es que República Dominicana tiene que respaldarme", expresó la madre, visiblemente afectada.

El imputado, un regidor del municipio por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) fue arrestado por las autoridades durante un evento público y trasladado a la provincia San Cristóbal, donde permanece bajo custodia.

El Ministerio Público solicitó el aplazamiento de la audiencia de medida de coerción para completar las diligencias de investigación, incluyendo la recopilación de pruebas y la entrevista de la menor mediante protocolos para testigos vulnerables.

El abogado Waldo Paulino, que representa a los familiares de la menor, señaló que se presentarán ante el tribunal los análisis médicos y otras evidencias que, según afirman, sustentan la denuncia. Además, señaló que se investigan posibles casos adicionales de abuso que involucrarían a otras menores de la comunidad.

El caso ha provocado alarma entre los habitantes de San Gregorio de Nigua, quienes esperan que la investigación avance con transparencia y que se garantice la protección de la menor mientras se determina la responsabilidad del imputado.

Protección a la infante

Por tratarse de un caso que involucra a una menor de edad, los nombres de los involucrados han sido omitidos para resguardar su identidad e integridad, conforme a la legislación dominicana de protección de niños, niñas y adolescentes.