Un presunto caso de abuso sexual contra una menor de edad ha generado profunda consternación entre los residentes del municipio San Gregorio de Nigua, en la provincia San Cristóbal, luego de que un regidor de esa demarcación fuera arrestado y puesto bajo investigación por las autoridades, la víctima sería su nieta, de 11 años de edad.

De acuerdo con informaciones preliminares, la menor era violada desde que tenía 7 años.

La denuncia fue presentada por la madre de la niña, quien acudió a las autoridades luego de que su hija fuera sometida a evaluaciones médicas especializadas. Según lo expuesto por la parte querellante, los análisis indicarían que la menor fue diagnosticada con clamidia, una enfermedad de transmisión sexual.

La madre de la niña pidió que el caso sea investigado con rigor y que las autoridades actúen con firmeza para evitar que hechos de esta naturaleza queden impune.

"Yo espero que lo apresen y que pague por lo que hizo. No solo por mi hija, sino por cualquier otra niña que pueda estar en riesgo", expresó la mujer al referirse al proceso judicial.

Waldo Paulino, el abogado que representa a los familiares de la menor indicó que el Ministerio Público presentará ante el tribunal los análisis médicos y otras evidencias que, según afirma, sustentan la acusación. Además, señaló que las autoridades investigan si existen otras víctimas.

Según los reportes preliminares, el funcionario municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM) fue arrestado por agentes policiales durante una actividad pública en el municipio y posteriormente trasladado a la provincia San Cristóbal, donde permanece bajo custodia.

Mientras tanto, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal aplazó el conocimiento de la medida de coerción a solicitud del Ministerio Público, con el objetivo de completar diligencias clave en la investigación, entre ellas la entrevista de la menor bajo los protocolos establecidos para testigos vulnerables.

El caso continúa bajo investigación de las autoridades judiciales y ha generado preocupación entre los habitantes de la comunidad, que esperan que el proceso avance con transparencia y que se garantice la protección de la menor.

Caso delicado Por tratarse de un proceso que involucra a una niña, los nombres de los involucrados han sido omitidos para preservar su identidad y proteger su integridad, conforme a las normas de protección de niños, niñas y adolescentes.