Detienen a 39 haitianos indocumentados durante operativo en Montecristi

Parte de los haitianos indocumentados que resultaron detenidos por miembros de una patrulla del Ejército de República Dominicana en operativo en la provincia Montecristi. ( FUENTE EXTERNA )

Un grupo de 39 haitianos indocumentados resultaron detenidos por miembros de una patrulla del Ejército de República Dominicana (ERD), integrada por soldados de la 15ta. Compañía durante un operativo realizado en la provincia Montecristi.

Mediante una nota de prensa, las autoridades indicaron que entre los detenidos se encuentran 23 mujeres y 16 hombres, los cuales fueron trasladados a la Fortaleza San Fernando, sede de la 15ta. Compañía, para los fines legales correspondientes y su posterior entrega a la Dirección General de Migración (DGM).

La detención se produjo cuando los soldados del ERD realizaban labores del patrullaje en las zonas de Magdalena y La Cabuya, donde localizaron al grupo de haitianos transitando por el área.

Más de 65 mil haitianos deportados entre enero y febrero

La Dirección General de Migración (DGM) informó el pasado martes que la República Dominicana deportó a 67,940 haitianos indocumentados entre enero y febrero de este año, tras ser detenidos en condición migratoria irregular durante operativos realizados en distintas provincias del país.

La institución explicó que las deportaciones son el resultado de los operativos de interdicción migratoria realizados con el apoyo de las fuerzas militares y policiales.

