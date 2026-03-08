Arrestan a dos adolescentes por el homicidio de un alemán durante asalto en La Romana

Los dos adolescentes detenidos por su presunta participación en el homicidio de un ciudadano alemán en el sector Pica Piedra, en La Romana, bajo custodia de agentes de la Policía Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Dos adolescentes de 16 y 17 años fueron arrestados por su presunta participación en el homicidio de un ciudadano alemán de 70 años, ocurrido durante un asalto en el sector Pica Piedra, del municipio Villa Hermosa, en la provincia La Romana.

Las autoridades informaron, mediante una nota de prensa, que los detenidos están señalados como presuntos implicados en la muerte de Shemmel Wolfgang Eendelim Rudolf, en hecho registrado el pasado 1 de marzo dentro de la residencia de la víctima.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, los menores, junto a otros individuos identificados solo por los alias de "Raimer", "Powell" y "El Compa", ingresaron a la vivienda del extranjero portando armas blancas con la intención de despojarlo de dos celulares.

Durante el asalto, el ciudadano alemán habría opuesto resistencia, momento en el que recibió heridas mortales que le provocaron la muerte.

A disposición del Ministerio Público

Según las autoridades, al ser interrogados los adolescentes admitieron su participación en el hecho junto a los otros tres hombres, quienes actualmente se encuentran prófugos.

La detención fue realizada por agentes adscritos a la División de Crímenes y Delitos Contra la Persona (Homicidios), en coordinación con miembros de la Subdirección Regional Este de Investigación (Dicrim), tras una labor de inteligencia y mediante orden judicial.

Los menores serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras las autoridades mantienen activa la búsqueda de los demás implicados en el caso.