La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) incautó 700 paquetes de presunta cocaína ocultos en un contenedor cargado de uvas durante una operación de interdicción realizada en el Puerto Multimodal Caucedo en el municipio de Boca Chica, Santo Domingo.

La droga fue detectada luego de que los equipos operativos analizaran distintas informaciones de inteligencia y perfilaran decenas de unidades de carga en tránsito por el país.

Durante la inspección, las autoridades observaron imágenes discrepantes en uno de los furgones, lo que activó una alerta y motivó una revisión más exhaustiva.

Tras abrir la unidad, los agentes encontraron 14 pacas que contenían los 700 paquetes del presunto narcótico, todos envueltos con cinta adhesiva y marcados con distintos logotipos, ocultos entre la caja de frutas.

El vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), Carlos Devers, ofrece detalles sobre la incautación de 700 paquetes de presunta cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo, en Boca Chica. Agente de la DNCD custodia los 700 paquetes de drogas incautados en el Puerto Multimodal Caucedo, en Boca Chica.

Ruta del cargamento

Según el manifiesto de embarque, el cargamento salió originalmente de Chile, realizó escalas en Colombia y Ecuador, con tránsito por la República Dominicana, y tenía como destino final el Reino Unido, con paradas previstas en Alemania y Rotterdam.

Las autoridades indicaron que el alijo fue interceptado tras una labor de inteligencia e interdicción que se extendió por varias horas, permitiendo frustrar la operación de narcotráfico internacional.

La operación inició la tarde del sábado y concluyó en la madrugada de este domingo, tras varias horas de labores de inteligencia e interdicción en la terminal portuaria que permitió frustrar lo que las autoridades describen como "una importante operación de narcotráfico internacional".

El decomiso ocurrió horas después de que el presidente Luis Abinader participara en la Cumbre Escudo de las Américas, celebrada en Miami, donde el mandatario estadounidense Donald Trump anunció la creación de una coalición de 17 países para enfrentar las redes del narcotráfico en la región.

La DNCD informó que las investigaciones se amplían para identificar y arrestar a los responsables de la frustrada operación de narcotráfico internacional.