Dos hombres mueren a tiros tras incidente en un centro de diversión en Higüey

Identifican como Sebastián Ortiz Maldonado, uno de los hombres fallecidos durante una balacera en Higüey, provincia La Altagracia. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Dos hombres fallecieron tras resultar heridos de bala en un incidente ocurrido la madrugada de este lunes en un centro de diversión ubicado en la comunidad de Las Lagunas de Nisibón, en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia.

Uno de los fallecidos fue identificado como Sebastián Ortiz Maldonado, quien fue llevado al Hospital Provisional de Las Lagunas de Nisibón pasada la 1:00 de la madrugada, donde se confirmó su deceso a causa de múltiples heridas de arma de fuego.

De acuerdo con informaciones preliminares, el hecho se produjo mientras el hoy occiso compartía y consumía bebidas alcohólicas en el establecimiento conocido como "Drink Discoteca La Bomba Texano", en esa localidad.

En ese momento habrían llegado al lugar cuatro individuos aún no identificados.

Una vez dentro del negocio, se originó una situación violenta durante la cual se realizaron varios disparos, dejando como resultado una persona fallecida y varios heridos.

Investigan el hecho

Posteriormente, el propietario del establecimiento, Wendrick Villegas Santana, comerciante, acudió al hospital para informarse sobre lo ocurrido. Sin embargo, al regresar al lugar del incidente fue atacado por los mismos agresores, quienes le realizaron múltiples disparos que le provocaron la muerte.

Las personas que resultaron heridas fueron trasladadas pasadas las 3:00 de la madrugada de este lunes al Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia (Hgensa), en Higüey, donde reciben asistencia médica.

Los lesionados fueron identificados como Israel Martínez y Sergio Estiven Martínez Vargas, de 32 años, ambos procedentes del municipio La Sabana de Nisibón.

Según los datos disponibles, Martínez presenta una herida de bala en la pierna derecha, mientras que Martínez Vargas sufrió un impacto de proyectil en el abdomen.

Las autoridades profundizan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso y dar con el paradero de los responsables.