Ataque a tiros en centro de diversión de SDE deja una mujer muerta y cinco heridos

Fachada del centro de diversión La Casa VIP, en la Vieja Barquita de Sabana Perdida, donde la madrugada de este lunes se registró un tiroteo que dejó una mujer muerta y cinco personas heridas. ( FUENTE EXTERNA )

Una mujer murió y otras cinco personas resultaron heridas durante un tiroteo ocurrido la madrugada de este lunes en el centro de diversión La Casa VIP, en la Vieja Barquita de Sabana Perdida, en Santo Domingo Norte.

La víctima mortal fue identificada como Carmen Felix Franco, de 28 años, quien falleció a causa de heridas de bala tras el ataque perpetrado por varios individuos aún no identificados.

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía, los agresores se desplazaban en un vehículo de color azul.

Al llegar al establecimiento, se desmontaron y abrieron fuego contra las personas que se encontraban tanto dentro como en las afueras del lugar, generando pánico entre los presentes.

En el hecho resultaron heridos por arma de fuego Anderson de Jesús, de 30 años; Warner Javier Aracena Minyeti, de 27; Brian Javier Agramonte, de 28; Amary Javier de los Santos Flores, de 33; y Laura Surún Suriel, de 58 años.

Recuperan más de 25 casquillos

Miembros de la Policía Científica recolectaron en la escena 25 casquillos calibre 9 milímetros, los cuales forman parte de las evidencias que serán analizadas como parte de la investigación.

Las autoridades informaron que agentes policiales, en coordinación con el Ministerio Público, realizan entrevistas a testigos, levantamiento de cámaras de seguridad del trayecto recorrido por el vehículo involucrado y otras diligencias para identificar y capturar a los responsables.

La Policía exhortó a los autores del hecho a entregarse por la vía que consideren pertinente para responder ante la justicia.