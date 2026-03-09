Un accidente de tránsito ocurrido la noche de ayer domingo en la Autopista Duarte, en el tramo de Bonao, provincia Monseñor Nouel, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas y un menor de edad herido.

Las víctimas fueron identificadas como Patria Mercedes Valdez, de 55 años; Fanny Mercedes Diplan, de 33; Delvi Martínez, de 32, y Ayla Aurora Martínez, de 5 años. Todos residentes en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.

El accidente ocurrió en dirección Bonao–Santo Domingo, después de la entrada de Falconbrige, en la comunidad del sector Ingenio.

Según informaciones preliminares, el conductor de una yipeta que se desplazaba desde Santo Domingo hacia el Cibao perdió el control del vehículo, cruzó al carril contrario e impactó de frente con un carro en el que viajaban cinco personas.

Intervención de los organismos de socorro

En el automóvil se trasladaban los fallecidos y el herido. A causa del impacto, cuatro de los ocupantes del carro murieron en el lugar.

En la yipeta viajaban tres personas, quienes no sufrieron lesiones tras el accidente.

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, miembros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y del Cuerpo de Bomberos de Bonao.