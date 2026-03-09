Un motorista resultó herido la tarde de este lunes tras ser impactado por un vehículo y caer a una cañada en un accidente ocurrido en la avenida Buenaventura Freites, sector Los Jardines del Norte, del Distrito Nacional.

Al lugar del hecho se presentó una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, además de agentes de la Policía Nacional, quienes brindaron asistencia al afectado y viabilizaron el tránsito en la zona.

De acuerdo con un testigo, el hecho se produjo cuando el conductor de una yipeta marca Volvo, modelo XC90 Momentum T6, color blanco, intentó girar a la derecha para estacionarse, momento en que el motorista trató de rebasarlo por el mismo lado.

El testigo, quien se encontraba próximo al lugar del suceso, explicó que tras el impacto el conductor del motor perdió el control y fue a parar a la cañada.

Intervención de las autoridades y estado del herido

El herido fue identificado como Mario Núñez, quien recibió atenciones de los paramédicos. Según declaró, no recordaba lo ocurrido tras el choque y manifestó presentar un golpe en el tobillo.