El MP dice espera autopsia para definir investigación por muerte de hombre bajo custodia policial

Un familiar de Alejandro Inoa sostiene un cartel con la frase "queremos justicia", mientras exigen esclarecer su muerte ocurrida bajo custodia policial en el destacamento de Gurabo, en la provincia Santiago. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

La fiscal titular de Santiago, Quirsa Abreu, informó que el Ministerio Público se mantiene a la espera del resultado de la autopsia para determinar el curso de la investigación sobre la muerte de un hombre mientras se encontraba bajo custodia de la Policía Nacional en el destacamento del sector Gurabo, al norte de la ciudad.

Abreu indicó que el órgano necesita el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para establecer con mayor precisión las circunstancias del fallecimiento.

"El Ministerio Público está en espera de la autopsia, que define mucho el curso y la dirección que pueda tener esa investigación", señaló.

La magistrada precisó que el resultado del análisis forense será determinante para establecer responsabilidades o definir las acciones legales que pudieran derivarse del caso ocurrido en el destacamento policial de Gurabo.

Según denuncian sus familiares, Alejandro Inoa falleció a causa de una "golpiza" mientras se encontraba bajo control de agentes policiales en el destacamento de Gurabo, en Santiago.

Dicen que Inoa fue apresado el pasado 29 de enero por miembros de la Policía Nacional y, tras su detención, habría sido golpeado dentro del cuartel.

Sin embargo, el informe preliminar de la uniformada indica que el hombre murió a causa de un infarto.

Día del Ministerio Público

Quirsa Abreu se refirió al caso al participar en los actos conmemorativos por el Día del Ministerio Público, que incluyeron una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes de la Restauración y una misa en la parroquia de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm).