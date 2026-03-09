Hombre hiere a cuchilladas a su expareja en San Rafael del Yuma y luego intenta quitarse la vida

Una mujer resultó con múltiples heridas provocadas con un arma blanca tras ser atacada presuntamente por su expareja sentimental, quien posteriormente intentó quitarse la vida al ingerir una sustancia tóxica, en un hecho ocurrido la noche del domingo en el municipio San Rafael del Yuma, provincia La Altagracia.

De acuerdo con informaciones preliminares, el hecho se registró alrededor de las 11:30 de la noche, cuando las autoridades pertinentes acudieron a un llamado del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

La alerta indicaba que en la calle principal de la avenida Libertad se encontraba una mujer tendida en el pavimento con varias heridas de arma blanca.

Al llegar al lugar, las autoridades hicieron contacto con la víctima, identificada como G.I. R., de 43 años, quien manifestó que fue atacada por su expareja sentimental Faustino Hernández Mejía, de 50 años, residente en el sector Barrio Nuevo de ese municipio.

Acciones de las autoridades tras el incidente

Posteriormente, las autoridades determinaron que Hernández Mejía fue ingresado en el Hospital Evangelina Rodríguez Perozo, luego de que presuntamente intentara suicidarse ingiriendo un líquido tóxico.

El hombre permanece bajo custodia policial mientras recibe atenciones.

En tanto, la mujer fue trasladada a un centro de salud para recibir las atenciones médicas correspondientes.

Las autoridades investigan las circunstancias en que ocurrió el hecho.