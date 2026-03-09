Hombre estrella su vehículo contra asaltantes: usuarios proponen recolectar para ayudar en reparación

Elmomento en que el conductor de un Hyundai Sonata impacta la motocicleta de dos atracadores en pleno Centro Histórico de Santiago, deteniendo el robo. ( FUENTE EXTERNA )

El gesto de un hombre que decidió intervenir para frustrar un atraco en pleno Centro Histórico de Santiago ha provocado reacciones en redes sociales.

En los comentarios de una publicación de la cuenta de Instagram del periódico Diario Libre, los usuarios han expresado su admiración por la acción del conductor que impactó su vehículo contra los asaltantes y, más allá de reconocer su valentía, proponen ayudarlo económicamente para reparar los daños que sufrió su automóvil.

"Tenemos que hacer una recolecta. Si el Gobierno no le arregla ese carro, lo debemos hacer nosotros", escribió uno de los usuarios en la publicación.

"Solo con ver la imagen me dan ganas de hacerle un depósito para que arregle su carro", respondió otro internauta.

Entre las propuestas también se mencionó la posibilidad de habilitar algún método para recibir los aportes. "Sí, debe crearse una cuenta al menos en PayPal y le ayudamos con el vehículo", señaló otra usuaria.

"¿Dónde se manda cuartos para arreglar ese carro? ¡Hay que ayudar con eso!", "Que digan cuánto hay que aportar para arreglar el carro" y "El contacto de ese hombre, que de lo poco que tengo puedo ayudar", escribieron algunos usuarios .

En los mensajes, también se resalta el riesgo y la valentía asumido por el conductor. "Estrellar su vehículo contra un poste por dos delincuentes no cualquiera lo hace, tiene toda mi admiración ese señor", comentó una persona, mientras otros incluso lo calificaron como un acto heroico.

Algunos usuarios reflexionaron sobre la acción y lo que representa. "Eso es lo que hay que hacer. Si todo el que ve un atraco y puede realizar la acción, luego recolectamos y arreglamos los daños, ellos van a bajarle", escribió un internauta.

Hasta el momento, en las redes sociales las personas continúan con las solicitudes para que se comparta el contacto del conductor y así poder ofrecerle algún tipo de ayuda. Sin embargo, su identidad no ha sido divulgada públicamente.

Así ocurrió el hecho

Todo ocurrió la tarde de ayer domingo, Día Internacional de la Mujer, cuando el conductor de un Hyundai Sonata se percató de que dos hombres acababan de despojar a una mujer de su cartera en la intersección de las calles Salvador Cucurullo y Duarte en Santiago. Los asaltantes se desplazaban en una motocicleta, ambos con el rostro cubierto por pasamontañas.

Pero lo que parecía un atraco más no terminó como los antisociales esperaban. El conductor del vehículo impactó contra la motocicleta, que terminó estrellándose contra un poste del tendido eléctrico, lo que provocó que los hombres huyeran corriendo del lugar.

Uno de los atracadores, sorprendido, exclamó: "¡Que palomo ese tipo... ese tipo sí es pariguayo!". Mientras tanto, la mujer, aún asustada, salió corriendo tras el incidente, pero regresó al ver el choque y recuperar su cartera, repitiendo una y otra vez: "Gracias, gracias, gracias" al conductor.

El Hyundai Sonata quedó con la parte delantera seriamente afectada tras la colisión, pero lo que quedó en la memoria de quienes presenciaron el hecho fue la valentía del hombre que decidió intervenir.