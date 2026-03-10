Los feminicidios se triplican en los primeros dos meses del 2026

Rosmery Sosa de 30 años de edad, víctima del primer feminicidio del año. ( FUENTE EXTERNA )

Pese a los constantes anuncios de "planes estratégicos" para frenar la violencia de género, el país vive con horror sus primeros dos meses sangrientos con el asesinato de al menos 18 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, según la Fundación Vida sin Violencia, lo que representa un aumento de 200 % frente a los seis casos registrados por la entidad en el mismo período del 2025.

Rosmery Sosa, de 30 años, fue la primera víctima del 2026 muerta presuntamente a manos de su cónyuge el 2 de enero en el sector Gualey, del Distrito Nacional.

A este hecho le siguió la muerte a tiros de la profesora Santa Sepúlveda, de 32 años, en la comunidad de Los Mosquitos, Yamasá, crimen atribuido al hombre con quien mantenía una relación.

Familiares relataron que la mujer recibía constantes amenazas del agresor, identificado como Bayardo Manzueta, y que había manifestado su intención de separarse.

Posteriormente, la lista se amplió con el caso de Katherine Méndez, de 18 años, quien murió tras ser atacada con un arma blanca en el sector Los Peralejos, presuntamente por su compañero sentimental, elevándose hasta las cifras de hoy.

Orden de protecciones

Un estudio del Observatorio Político Dominicano y la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) indica que en la última década (de 2016-2025) se registró un promedio anual de 73,887 denuncias por violencia de género, intrafamiliar, doméstica y delitos sexuales.

Sin embargo, de ese total solo se emiten aproximadamente 21,501 órdenes de protección cada año. Esta cifra equivale a apenas el 29 % de las denuncias.

Según el documento, esta proporción implica que solo tres de cada 10 denuncias genera en una medida formal de protección, un mecanismo clave para prevenir agresiones.

El análisis histórico muestra que entre 2015 y 2017 se produjo una ligera reducción en las denuncias, aunque las cifras se mantuvieron por encima de los 65,000 casos anuales, con un promedio de 15,326 órdenes de protección emitidas durante ese período.

Desafíos principales

El informe puntualiza que la violencia de género continúa siendo uno de los principales desafíos sociales en la República Dominicana y, desde 2016 hasta septiembre de 2025, 736 mujeres perdieron la vida víctimas de este fenómeno.

El estudio, que toma como base las estadísticas de la Procuraduría General de la República, muestra variaciones anuales, pues 2017 fue el año con más casos. El boletín señala que Santo Domingo Este, el Distrito Nacional y San Cristóbal concentran el mayor número de feminicidios. Mientras, marzo y junio fueron los meses más letales, y la mayoría de las víctimas tenía entre 26 y 40 años.

Denunciar en farmacias y bancos Las mujeres que se encuentren en situación de riesgo o enfrenten violencia podrán emitir una alerta y solicitar ayuda en tiendas, bancos y farmacias, a través de los "Puntos Vida", una iniciativa orientada a ampliar los espacios de denuncia y protección para víctimas. A tres meses de haberse anunciado y habilitado el programa para la prevención de la violencia de género, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful informó ayer, tras la reunión de Fuerza de Tarea Conjunta, que algunos de estos puntos ya operan en establecimientos del sector privado y en instituciones públicas, mientras avanzan esta semana en su expansión a nivel nacional.