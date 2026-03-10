×
Joven desaparecido
Muerto y con signos de violencia: el resultado de la angustiosa búsqueda de un hombre en Santiago

Se trata de Roberto Daniel Cabrera Custodio, de 29 años de edad

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Muerto y con signos de violencia: el resultado de la angustiosa búsqueda de un hombre en Santiago
Miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales y personal de una ambulancia del Inacif. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

El cuerpo sin vida de un hombre que había sido reportado como desaparecido fue hallado ayer, lunes, con signos de violencia en la comunidad Juncarito, en la provincia Santiago.

Se trata de Roberto Daniel Cabrera Custodio, conocido como Robert, de 29 años de edad, cuyos familiares desconocían sobre su paradero desde el pasado martes 3 de marzo.

El cadáver fue encontrado la tarde del 9 de marzo y posteriormente trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), donde familiares acudieron a identificarlo.

Muerte violenta

Su padre, Pedro Cabrera, explicó que, aunque aún no se ha realizado la autopsia, las autoridades le informaron que se trata de una muerte violenta

Sin embargo, dijo que todavía no se han ofrecido detalles precisos sobre la forma en que ocurrió el crimen.

  • "Hasta ahora no te puedo decir qué presenta, porque hasta que no se le haga la autopsia no puedo decir una cosa ni la otra", expresó.

El padre señaló que su hijo llevaba aproximadamente una semana desaparecido. Dijo que desde entonces emprendió una búsqueda que lo llevó a varias morgues y dependencias policiales, incluyendo el hospital José María Cabral y Báez y el departamento de Homicidios.

Las autoridades investigan para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte e identificar a los responsables.

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.