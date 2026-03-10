×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Asalto en Santiago
Asalto en Santiago

Se entrega segundo implicado en asalto frustrado por conductor que embistió motocicleta en Santiago

Se trata de David Jiménez Féliz, de 18 años de edad

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook
Expandir imagen
Se entrega segundo implicado en asalto frustrado por conductor que embistió motocicleta en Santiago
David Jiménez Féliz, de 18 años de edad, al momento de la entrega. (FUENTE EXTERNA)

Se entregó este martes a las autoridades de la Policía Nacional el segundo implicado en el asalto que fue frustrado cuando el conductor de un vehículo embistió la motocicleta en la que los dos hombres intentaban huir, tras arrebatarle la cartera a una mujer en el Centro Histórico de Santiago.

  • Se trata de David Jiménez Féliz, de 18 años de edad.

Previamente también se entregó Cristofer Torres Ortiz, quien habría confesado su participación en el hecho.

RELACIONADAS

Dos detenidos 

Ambos jóvenes se presentaron ante el despacho del general Jesús Rafael Tejada Tejada, director Regional Cibao Central de la Policía Nacional.

El oficial aseguró que a los detenidos se les respetarán sus derechos conforme a lo establecido por la ley.

Se espera que los dos implicados sean sometidos a la justicia en las próximas horas.

El hecho fue captado por una cámara de seguridad y el video se viralizó rápidamente en las redes sociales.

RELACIONADAS
TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.