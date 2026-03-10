Se entrega segundo implicado en asalto frustrado por conductor que embistió motocicleta en Santiago

David Jiménez Féliz, de 18 años de edad, al momento de la entrega. ( FUENTE EXTERNA )

Se entregó este martes a las autoridades de la Policía Nacional el segundo implicado en el asalto que fue frustrado cuando el conductor de un vehículo embistió la motocicleta en la que los dos hombres intentaban huir, tras arrebatarle la cartera a una mujer en el Centro Histórico de Santiago.

Se trata de David Jiménez Féliz, de 18 años de edad.

Previamente también se entregó Cristofer Torres Ortiz, quien habría confesado su participación en el hecho.

Dos detenidos

Ambos jóvenes se presentaron ante el despacho del general Jesús Rafael Tejada Tejada, director Regional Cibao Central de la Policía Nacional.

El oficial aseguró que a los detenidos se les respetarán sus derechos conforme a lo establecido por la ley.

Se espera que los dos implicados sean sometidos a la justicia en las próximas horas.

El hecho fue captado por una cámara de seguridad y el video se viralizó rápidamente en las redes sociales.