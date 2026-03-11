Un velatorio en el municipio de Villa Riva, provincia Duarte, se convirtió en un momento de sorpresa y confusión luego de que familiares de un joven aseguraran que el cuerpo abrió los ojos y movió una de sus manos.

El fallecido fue identificado como Fausto Santos, de 23 años, conocido también como "Paolo". Según informaciones, había sido declarado muerto la mañana del martes, alrededor de las 9:00, presuntamente por causas naturales.

De acuerdo con Fabio Santos, padre del joven, mientras el cuerpo era velado en su residencia, ubicada en el barrio David, varias personas afirmaron haber visto que el joven aparentemente pestañeó y movió una de sus manos. La situación generó alarma entre los presentes y la creencia de que aún podía estar con vida.

Ante lo ocurrido, los familiares alertaron al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, cuyos paramédicos trasladaron el cuerpo al hospital municipal de Villa Riva para verificar su condición.

Sin embargo, al llegar al centro de salud, los médicos que lo evaluaron indicaron que el joven no presentaba signos vitales, descartando que se encontrara con vida.

El padre del fallecido explicó que la confusión se produjo por los movimientos que algunos presentes, incluido él, interpretaron como señales de vida.

Explicación médica

Personal médico del hospital de Villa Riva señaló que este tipo de movimientos puede estar relacionado con reacciones nerviosas o reflejos post mortem, lo que en ocasiones puede generar interpretaciones erróneas entre las personas.

Las autoridades indicaron que a los familiares se les ofreció la opción de retirar el cuerpo para continuar el velatorio o trasladarlo al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para realizar una necropsia que permita determinar con mayor precisión las causas del fallecimiento.