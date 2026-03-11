Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público incautaron un rollo de alambre de cobre que contenía en su interior un líquido, presumiblemente cocaína, durante una inspección realizada en una empresa de envíos internacionales en el Distrito Nacional.

De acuerdo con las autoridades, los equipos operativos, apoyados por unidades caninas, se trasladaron a la referida compañía, donde localizaron una caja que contenía una bobina enrollada de alambres. Al revisar el paquete, detectaron que dentro de los filamentos había un líquido sospechoso.

Un comunicado de prensa de la DNCD indica que, por instrucciones del fiscal y siguiendo el protocolo de actuación, se realizó una prueba de campo al líquido extraído de los alambres, la cual resultó positiva a cocaína.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/11/whatsapp-image-2026-03-11-at-91101-am-1-e218c1e5.jpeg Prueba de campo realizada al líquido extraído del rollo de alambre arrojó resultado positivo a cocaína, según informaron la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público. (FUENTE EXTERNA)

Destino a EE. UU.

Según el informe preliminar, la caja habría sido enviada por una mujer con supuesto domicilio en la avenida Enrique Jiménez Moya, en el Distrito Nacional, y tenía como destino a un individuo en Hill Street, en Waterbury, Connecticut, Estados Unidos.

El Ministerio Público y la DNCD informaron que profundizan las investigaciones en torno al frustrado envío de la sustancia, mientras continúan reforzando las labores de interdicción para detectar y neutralizar nuevas modalidades utilizadas por redes de narcotráfico internacional.