VIDEO | Incautan rollo de alambre con cocaína líquida que sería enviado a Estados Unidos
La caja habría sido enviada por una mujer con supuesto domicilio en la avenida Enrique Jiménez Moya, en el Distrito Nacional
De acuerdo con las autoridades, los equipos operativos, apoyados por unidades caninas, se trasladaron a la referida compañía, donde localizaron una caja que contenía una bobina enrollada de alambres. Al revisar el paquete, detectaron que dentro de los filamentos había un líquido sospechoso.
- Un comunicado de prensa de la DNCD indica que, por instrucciones del fiscal y siguiendo el protocolo de actuación, se realizó una prueba de campo al líquido extraído de los alambres, la cual resultó positiva a cocaína.
Destino a EE. UU.
Según el informe preliminar, la caja habría sido enviada por una mujer con supuesto domicilio en la avenida Enrique Jiménez Moya, en el Distrito Nacional, y tenía como destino a un individuo en Hill Street, en Waterbury, Connecticut, Estados Unidos.
El Ministerio Público y la DNCD informaron que profundizan las investigaciones en torno al frustrado envío de la sustancia, mientras continúan reforzando las labores de interdicción para detectar y neutralizar nuevas modalidades utilizadas por redes de narcotráfico internacional.