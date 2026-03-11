Conductor pierde el control y se estrella contra cabaña en Hato Mayor

Accidente de vehículo en cabaña de Hato Mayor. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre resultó herido luego de que el vehículo en el que se desplazaba se estrellara contra una de las paredes de la cabaña Reina Mía, ubicada en la carretera de Hato Mayor.

El lesionado fue identificado como Junior Argenis Sosa Matos, quien presentó múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, incluyendo la cabeza.

De acuerdo con las informaciones preliminares, Sosa Matos viajaba como pasajero en el vehículo, el cual era conducido por Héctor Luis.

El accidente habría ocurrido cuando el conductor perdió el control del automóvil, provocando que se saliera de la vía e impactara contra la pared de la referida cabaña.

Te puede interesar Tres policías resultan heridos en accidente de tránsito en El Valle de Hato Mayor

Respuesta de las autoridades

Al lugar acudieron agentes de tránsito, Cuerpo de Bomberos y miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, para brindar asistencia a los afectados.