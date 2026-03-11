×
Versión Impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
accidente Hato Mayor
accidente Hato Mayor

Conductor pierde el control y se estrella contra cabaña en Hato Mayor

El herido, Junior Argenis Sosa Matos, sufrió varios golpes, incluyendo en la cabeza

  • Andreina Chalas Jiménez - Twitter
  • Andreina Chalas Jiménez - Facebook
Expandir imagen
Conductor pierde el control y se estrella contra cabaña en Hato Mayor
Accidente de vehículo en cabaña de Hato Mayor. (FUENTE EXTERNA)

Un hombre resultó herido luego de que el vehículo en el que se desplazaba se estrellara contra una de las paredes de la cabaña Reina Mía, ubicada en la carretera de Hato Mayor.

El lesionado fue identificado como Junior Argenis Sosa Matos, quien presentó múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, incluyendo la cabeza.

  • De acuerdo con las informaciones preliminares, Sosa Matos viajaba como pasajero en el vehículo, el cual era conducido por Héctor Luis.

El accidente habría ocurrido cuando el conductor perdió el control del automóvil, provocando que se saliera de la vía e impactara contra la pared de la referida cabaña.

Respuesta de las autoridades

Al lugar acudieron agentes de tránsito, Cuerpo de Bomberos y miembros del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1, para brindar asistencia a los afectados.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), locutora, productora y presentadora de TV.