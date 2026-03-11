×
Hallan sin vida a pescador de 74 años en playa de Nisibón

El fallecido fue identificado como Domingo de la Rosa Ubiera, de nacionalidad dominicana

    Expandir imagen
    Hallan sin vida a pescador de 74 años en playa de Nisibón
    Un hombre de 74 años fue encontrado sin vida en un área conocida como Las Dos Bocas de Nisibón. (ARCHIVO)

    Un hombre de 74 años fue encontrado sin vida la mañana de este miércoles en la orilla de la playa, en un área conocida como Las Dos Bocas de Nisibón, en la comunidad La Vacama, perteneciente al distrito municipal Las Lagunas de Nisibón, en la provincia La Altagracia.

    El fallecido fue identificado como Domingo de la Rosa Ubiera, de nacionalidad dominicana, residente en el sector Caña La Onda, sección La Vacama.

    De acuerdo con informaciones preliminares, el hombre había salido en horas de la tarde del martes 10 de marzo a pescar cangrejos y no regresó a su residencia, lo que motivó que familiares y comunitarios iniciaran su búsqueda.

    Posteriormente, su cuerpo fue localizado en la orilla de la playa por moradores de la zona, quienes dieron aviso del hallazgo.

    Procedimientos

    Al momento de ser encontrado, el hombre no portaba documentos de identidad.

    El cadáver se encontraba a la espera del levantamiento correspondiente para continuar con los procedimientos de lugar y determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.

