¿Intentó atracar a un policía o "lo vendieron"? El caso del menor muerto en Haina

Brayan Moya, adolescente de 16 años ultimado a tiros en el sector Hoyo Frío, en el municipio Haina, provincia San Cristóbal. Su madre asegura que no pertenecía a ninguna banda y exige justicia por su muerte. ( FUENTE EXTERNA )

La noche del martes un adolescente de 16 años fue ultimado a tiros en el sector Hoyo Frío, en el municipio Haina, provincia San Cristóbal. El menor era señalado por algunas personas como presunto integrante de una banda delictiva conocida como "Los 5--5" y, según versiones que circularon en el lugar, habría intentado asaltar a un hombre junto a otro joven.

Se trata de Brayan Moya, quien residía en el barrio Bella Vista y que, según su progenitora, Ana Moya, no pertenecía a ninguna banda.

La madre contó que esa noche el menor se trasladaba en una motocicleta acompañado de un amigo, a quien no identifica por nombre, y que ambos se encontraban en el lugar presuntamente porque "iban donde unas menores".

La mujer relató que el joven le dijo que una persona lo había "vendido", con quien mantenía problemas previos. Según contó, ese joven habría avisado a su tío, quien ya se encontraba en el lugar del hecho y fue quien le disparó en tres ocasiones.

Relató que el amigo de su hijo cuando escuchó los disparos emprendió la huida, la llamó y le dijo: "fue fulano que lo vendió. Él tenía problemas con fulano. Y el tío ya estaba en el callejón, le dio tres tiros y quieren decir que él lo iba a atracar porque el hombre es policía".

Según la progenitora, su hijo recibió dos disparos en la cabeza y uno en el pecho. También destacó que tenía golpes en las costillas y raspones en una pierna. "Parece como que le dieron un par de tablazos... y como que lo arrastraron", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/12032026-joven-muere-en-intercambio-de-disparos-en-san-cristobal-luduis-tapia3-fbd4e519.jpg Ana Moya, madre del adolescente Brayan Moya, exige justicia por la muerte de su hijo de 16 años, ocurrida en el municipio Haina. Según afirma, el menor no pertenecía a ninguna banda delictiva. (DIARIO LIBRE/ LUDUIS TAPIA)

Presunta manipulación del hecho

La madre denunció además que el hecho fue manipulado para responsabilizar a Brayan de intentar atracar al policía, versión que ella rechaza. Según Ana, su hijo, quien cursaba el bachillerato, era un joven apodado "Rumbita" porque –según ella- "en todos los coros andaban", amante del baile y alejado de actos ilícitos.

En medio del dolor, la madre recuerda a su hijo como "un niño bueno". Al tiempo que exige justicia por la muerte del menor. Hasta el momento, las autoridades del municipio mantienen el caso bajo investigación.

"Los 5-5"

Ciudadanos señalan que la banda "Los 5-5" estaría integrada por adolescentes, presuntamente del sector Villa Penca, y que cometen actos delictivos en varias localidades del municipio. Algunos también han mencionado a Brayan, aunque su madre insiste en que no tenía relación con hechos delictivos.

"Él se crio en el barrio, era tranquilo y, de un momento a otro, dicen que estaba en una banda, ´Los 5-5´. Supuestamente la gente dice que él andaba duro y que iba a atracar a un policía", indicó el motorista Kendri Abreu.

En la comunidad Barsequillo, un ciudadano que no quiso identificarse aseguró que "la banda está acabando en Haina", al tiempo que indicó que la comunidad "está atemorizada" por los constantes asaltos cometidos por los integrantes del señalado grupo.

De su lado, un comerciante indicó: "Yo he escuchado sobre la banda, pero no he tenido ningún inconveniente. Uno oye que son delincuentes y menores que andan atracando. Hay menores y hay uno que es el mayor, dizque recién firmado, que lo firmaron y que dejó la pelota".

Comerciante afectado por la presunta banda

El propietario de una cafetería en Haina, relató que la madrugada del 3 de noviembre de 2025 fue víctima de un asalto perpetrado por al menos seis jóvenes identificados como integrantes de la banda "Los 5-5".

El comerciante contó que era la primera vez que, en casi 12 años con su negocio, resultaba víctima de un asalto. "Ese día me limpiaron el negocio", expresó.

Indicó que los malhechores entraron al local por el hueco de un extractor al establecimiento alrededor de la 1:00 de la madrugada y sustrajeron mercancía y dinero en efectivo. Esa noche perdió alrededor de 90 mil pesos en mercancía y al menos 35 mil pesos adicionales que tenía guardados para pagar mercancía al día siguiente.

Al regresar al lugar tras ser alertado por vecinos, se encontró de frente con Brayan Moya, quien presuntamente huía tras el hecho. En su testimonio señaló que el adolescente estaba entre los jóvenes involucrados en aquel robo. "Se le cayó la gorra a él", indicó, en referencia al joven ultimado recientemente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/12/dl-2026-03-12t154730919-90aa67ae.jpg Gorra que, según un comerciante del sector, pertenecía a Brayan Moya y se le habría caído la noche de un asalto ocurrido en su negocio, hecho en el que el adolescente fue señalado como uno de los presuntos involucrados. (FUENTE EXTERNA)

Afirmó que posteriormente logró recuperar una laptop y un whisky que formaban parte de lo robado, gracias a la intervención de otra persona que conocía a los implicados.

Aseguró que varios residentes identifican a los integrantes del grupo, compuesto principalmente por menores de edad que se hacen llamar "Los 5-5", aunque cree que son más de cinco. Señaló que, aunque llevó información a la Fiscalía de Menores, el caso no avanzó debido a que los involucrados eran adolescentes.

También expresó preocupación por la inseguridad en la zona y exhortó a los jóvenes a abandonar ese tipo de actividades antes de que la violencia siga cobrando más víctimas.