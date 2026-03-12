×
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026
Agente policial mata a presunto asaltante en Haina

El caso se encuentra bajo investigación

La Policía busca a un segundo implicado que habría participado en el intento de asalto

    Expandir imagen
    Agente policial mata a presunto asaltante en Haina
    La Policía Nacional indicó que mantiene activas las labores de búsqueda para localizar y apresar al segundo implicado. (FUENTE EXTERNA)

    Un hombre identificado únicamente por el apodo de "Brayita" murió tras recibir un disparo de un agente de la Policía Nacional, en un hecho ocurrido la noche del 10 de marzo en el sector Hoyo Frío, municipio Bajos de Haina, provincia San Cristóbal. La entidad dijo este jueves que investiga el caso.

    De acuerdo con la información oficial, el hombre habría intentado asaltar a un miembro de la institución que se encontraba fuera de servicio al momento del incidente.

    Según la versión ofrecida por el agente, este fue encañonado por dos individuos, por lo que utilizó su arma de reglamento y disparó contra uno de ellos, causándole la herida que posteriormente le provocó la muerte, de acuerdo a una nota de prensa de la uniformada.

    Tras el hecho, el cuerpo fue levantado por las autoridades y enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los procedimientos legales correspondientes.

    Policía dice investiga

    Más adelante, la Policía Nacional informó que mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el hecho. Asimismo, indicó que continúan las labores de búsqueda para localizar al segundo implicado, conocido con los alias "Chino" o "Chano", quien habría participado en el supuesto intento de asalto.

    Buscan un segundo implicado 

    Tras el hecho, el cuerpo fue levantado por las autoridades competentes y enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines legales correspondientes.

    La Policía Nacional indicó que mantiene activas las labores de búsqueda para localizar y apresar al segundo implicado, a fin de ponerlo a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

