Capturan a dos supuestos miembros de la red de microtráfico de "Luisito la Uva" en Montecristi

Dos individuos, que supuestamente pertenecen a una red de microtráfico, fueron arrestados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, durante dos allanamientos simultáneos, dirigidos a perseguir, atacar y erradicar el tráfico de estupefacientes en la provincia Montecristi.

Como resultado de estas intervenciones fueron capturados José Batista Tamarez (Chonky) y Héctor Cabreja Vargas (el Jurón), con más de 1,400 gramos de presunta cocaína, marihuana, crack, celulares, dinero en efectivo, balanzas y otras evidencias.

Ambos hombres son acusados de pertenecer a la red de microtráfico de Luis Alberto Ramos Sanz (Luisito la Uva), quien en 2025 fue condenado a siete años de prisión.

Detalles de los allanamientos

En un primer allanamiento, ejecutado en una vivienda de la calle José Antonio Salcedo del sector San Pedro, municipio San Fernando, donde reside "Alias Chonky", se confiscó un paquete de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 1,053 gramos, dos celulares y la suma de la suma de RD$4,800 pesos.

En una segunda interdicción, dirigida a "el Jurón", residente en la calle Sánchez, sector Salomón Jorge, se ocupó en una de las habitaciones, debajo de la cama, un bulto con 184 gramos de presunta cocaína, 179 de marihuana, 111 dosis de un material rocoso, que se cree es crack, con un peso preliminar de 62 gramos, la suma de RD$2,450 pesos dominicanos, US$6 dólares y una balanza.

El apresamiento de los dos individuos, señalados como integrantes de la red criminal de "Luisito La Uva", quien cumple condena por tráfico de narcóticos, es parte del seguimiento de la operatividad conjunta y focalizada, para sacar de circulación a los violadores de la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

Batista Tamarez y Cabreja Vargas están bajo el control del Ministerio Público de Montecristi para ser sometidos a la justicia en las próximas horas.