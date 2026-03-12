Una niña de seis años de edad fue hallada sin vida en el baño de su vivienda, en la comunidad Sabana Toro, provincia San Cristóbal.

La menor fue identificada como Milianny Linares y según relataron vecinos y familiares, presuntamente sufrió una caída.

De acuerdo con testimonios de residentes del sector, el hallazgo ocurrió alrededor de las 11:30 de la mañana de ayer miércoles, cuando la madre de la menor regresó a la vivienda tras salir al colmado "por unos minutos" y encontró a la niña tendida en el baño, por lo que comenzó a pedir ayuda.

Vecinos que escucharon los gritos de auxilio indicaron que subieron rápidamente a la vivienda. Fátima Bautista, una de las residentes que participó en el auxilio, explicó que la menor llevaba puestas unas medias, ya que estaba siendo preparada para asistir al colegio, y aparentemente entró al baño y resbaló.

La residencia donde fue encontradasin vida una niña de seis años de edad enSan Cristóbal. (DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA)

"Ahí no había rastro de nada, no había sangre, la niña tenía una media fina. La niña resbaló y se calló, no había sangre, no había rastro de que le hicieron nada", expresó.

Según relató, varios vecinos le brindaron los primeros auxilios y luego trasladaron a la menor al Hospital Juan Pablo Pina para que recibiera atención médica.

Nuria Sierra, otra vecina, contó que escuchó a la madre gritar desesperadamente desde su vivienda.

Versiones y reacciones de la comunidad

"Yo estaba en mi casa cuando oí que gritaba ´¡Auxilio, mi niña!´. Salimos corriendo y ya ella venía con la niña desgonzada en los brazos", narró.

Residentes de la comunidad también señalaron que no observaron signos de violencia en la menor y rechazaron versiones que circulan en redes sociales sobre otras posibles causas del hecho.

Asimismo, destacaron que la madre de la niña era una persona dedicada a su hija y que, según los vecinos, la cuidaba constantemente.

Una prima de la madre de la infante, quien no quiso identificarse, aseguró que aún no han recibido el informe oficial sobre la muerte de la niña: "se está divulgando una información que ya uno tiene que dejar de tapar el sol con un dedo. No fue cierto que la niña fue violada. Es más, uno no sabe si eso fue verdad o mentira, no ha salido".

Investigación oficial y presunto abuso

Mientras que la madre, inconsolable, llora la pérdida de la pequeña.

Presunto abuso

Una fuente de entero crédito indicó que la menor, al llegar al centro de salud sin vida, presentaba signos de abuso sexual.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un informe oficial, por lo que el caso permanece bajo investigación a la espera de los resultados médicos y forenses que determinarán con precisión la causa de la muerte de la menor.